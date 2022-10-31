Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На всем участке Донецкого направления ситуация неравномерная и напряженная. Идут ежедневные позиционные бои. ВСУ не допускают продвижения противника, хотя россияне постоянно пытаются найти слабые места в обороне ВСУ. Оккупанты осознают, что могут быть наступательные действия со стороны ВСУ и в этом направлении. Противник пытается захватить мини плацдармы, чтобы не зимовать в посадках. Их интересуют населенные пункты и небольшие селения", - отметил Прозапас.

По словам офицера ВСУ, враг пытается прорваться по всей линии фронта, чтобы сделать свою оборону более плотной.

"На Донетчине война длится много лет, поэтому противник знает и простреливает здесь каждый участок. Глубина обороны врага достаточно существенная и логистика не ограничена. Поэтому я считаю, что это направление будет самым сложным по освобождению от российских оккупантов", - подчеркнул Прозапас.

Аналитики предполагают, что диктатор Владимир Путин ждет зимы и наступления холодов, чтобы понять, не изменит ли Европа позицию в поддержке Украины и спланировать дальнейшие действия на украинской территории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb