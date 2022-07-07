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Донецкое направление будет главным до конца летнего периода, - экскомандующий десантно-штурмовым войском Украины Якубец

7 июля, 2022 четверг
21:54
война с Россией

Иван Якубец, экскомандующий десантно-штурмовым войском Украины, считает, что нам обязательно на флангах Херсонщины и Харьковщины нужно проводить активные наступательные действия с целью, чтобы враг был вынужден туда бросать свои резервы и снимать их с Донецкого направления

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Иван Якубец прокомментировал продолжительность оперативной паузы , в которую сейчас перешел враг.

"Нам нужно и дальше продолжать наносить такие удары с РСЗО, которые мы получили от наших партнеров, по враждебным объектам в оперативной и оперативно-тактической глубине. Во-первых, не давать противнику сосредоточивать материальные средства для проведения наступления. Даже, имея соответствующие запасы средств на линии обороны, враг эффективно наступать не сможет, во-вторых, нужно наносить удары не только по складам, но и по резервам, то есть по отошедшим в тыл войскам, получающим бронетранспортеры, танки, другую боевую технику и снаряжение – их нужно там уничтожать. Для этого нам нужно душить враждебное ПВО, чтобы туда долетала наша авиация и уничтожала их", - заметил экскомандующий десантно-штурмовым войском Украины.

Иван Якубец добавил, что некоторые проявления действий нашей авиации на прошлой неделе были совершены, но пока их мало. Нужно сдерживать возможный потенциал русской армии по наступлению.

И, кроме того, обязательно на флангах Донецкого региона, если можно так назвать Харьковщину и Херсонщину, проводить активные наступательные действия с целью, чтобы враг был вынужден туда бросать свои резервы и снимать их с Донецкого направления. Потому что это направление стало сейчас главным и будет дальше главным до конца летнего периода нашей военной кампании в этой войне", - отметил Якубец.

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