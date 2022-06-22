Донецкая ОВА показала видео психоневрологического диспансера, обстрелянного оккупантами – в заведении находились почти сотня человек

Видео повреждений обнародовала Донецкая ОВА

До полномасштабного вторжения рашистов в заведении постоянно проживало 335 человек с инвалидностью I и II групп с психоневрологическими заболеваниями. На тот момент большинство жителей интерната уже были эвакуированы в другие регионы Украины.

"Нам говорили, что мы никому не нужны. А это неправда! Нас забрала вся Украина: Мукачево, Черкассы, Львовщина, Житомирщина, Киев", – говорит руководитель заведения Татьяна Ветоха.

Россияне нанесли удар по камышевскому диспансеру 16 июня. Российская ракета разорвалась прямо во дворе интерната, и только по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. На тот момент в самом заведении оставался 91 человек. Были среди них и такие, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться.

"Удар был около 2 часов дня, люди в кроватках отдыхали. Ангел закрыл своими крыльями – все живы, даже нет порезов. А само здание, которое получило серьезные повреждения, мы обязательно отстроим – после нашей, украинской, победы. Главное, что мы спасли всех своих людей. Они – самое дорогое, что у нас есть», – говорит директор диспансера.

91 человек, остававшийся в заведении на момент обстрела, уже эвакуирован – пациентов приютила у себя Житомирщина.