Донецкая ОВА будет способствовать переходу Святогорской лавры к ПЦУ
Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко готов полностью содействовать переходу приходов на территории области из церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. И вместе со своими подчиненными уже предпринял шаги в этом направлении
Об этом чиновник рассказал в интервью агентству "Укринформ".
"Мы будем способствовать развертыванию Православной церкви Украины на территории области, выделять земельные участки, восстанавливать возможности проведения богослужений", – отметил Кириленко.
По словам руководителя Донетчины, деятельность УПЦ МП несет угрозу.
"Мы должны понимать, какую беду несет Московский патриархат с его священнослужителями, которые точно не являются в полном смысле этого слова священнослужителями, через которых человек может прийти со своими тяготами, проблемами и обращаться к Богу. Там совсем другая ситуация. Мы много примеров имеем, когда были явные факты подтверждения их сотрудничества со спецслужбами Российской Федерации. И это больше всего волнует меня в этом вопросе", - пояснил Павел Кириленко.
В частности, как он подчеркнул, были "нюансы" в поведении духовенства УПЦ МП из Святогорской лавры.
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"Если брать Святогорскую лавру, я знаю много нюансов, как священнослужители вели себя и какая была ситуация там во время российских обстрелов. Об этом точно буду говорить после нашей победы", - сказал Кириленко.
Пока же, продолжил начальник Донецкой ОВА, происходит юридическое оформление перехода Святогорской лавры из пользования УПЦ МП к ПЦУ.
"Юридически еще не перешла. Есть с юридической точки зрения разница в оформлении документов и права собственности в Святогорской лавре. Если сравнивать, например, с Киево-Печерской лаврой, то, по моей информации, добровольно переходить священнослужители Святогорской Лавры не собираются. Все необходимые документы в Минкульт и правоохранительные органы мы предоставили.Там по документам передача имущественных комплексов, которая проходила, когда Донетчину еще возглавлял Янукович, была сложным процессом. Но я как человек, хорошо понимающий законодательство, считаю, что должно все быть сделано по закону, по чести и совести. Этот церковный процесс перехода длительный, им занимаются. Мы в полной коммуникации с профильным министерством, и все, что необходимо, конечно, мы дадим и будем способствовать этому", - подчеркнул Павел Кириленко.
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