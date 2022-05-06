Донецкая область: российская армия убила еще троих мирных жителей, 31 – ранены
За день 5 мая стало известно, что россияне убили еще троих мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
"5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорскому ранения получили 25 горожан. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Лимане и двух человек, погибших ранее. Кроме того, в Бахмуте умер один человек, раненный в Луганской области. Еще 5 раненых в Луганской области получили в Бахмуте медицинскую помощь", - говорится в отчете Кириленка.
Глава Донецкой области также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Напомним, 5 мая российские ракеты попали в жилые районы Краматорска, ранены 25 человек.
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