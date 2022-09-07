Донецк ближе Херсона. Контрнаступление ВСУ может стать сюрпризом для россиян, - генерал-майор СБУ Ягун

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Мы не можем и не будем говорить сейчас о том, какие города сейчас находятся под ударами Вооруженных сил Украины. Сегодня важно хранить информационную тишину и ждать официальной информации от Генштаба ВСУ", - пояснил Ягун.

Генерал-майор СБУ считает, что первым крупным освобожденным городом может стать не Херсон.

"Многие эксперты говорили о том, что для Украины важно освободить Юг. Однако очень важно было и то, что россияне стянули туда все возможные резервы для того, чтобы не допустить контрнаступления ВСУ, и обнажили другие участки фронта. Если логично сейчас проанализировать линию фронта, то Донецк находится ближе к линии разграничения, чем Херсон. Поэтому ВСУ могут нанести удар там, где совсем не ожидает враг. Это может стать уникальной спецоперацией Вооруженных сил Украины", - добавил он.

5 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ ведут наступление не только в Херсонской области.

7 августа в министерстве обороны США заявили, что Украина ведет успешное наступление и продвигается вперед в Херсонской области.

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