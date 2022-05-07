Донетчину продолжают обстреливать авиацией, есть пострадавшие в Бахмуте, под Лиманом и Краматорском

Об этом пишет на странице в фейсбуке глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .



Этой ночью, 7 мая, в Донецкой области больше всего от российских авиаобстрелов пострадал Бахмут. В Бахмуте россияне совершили авиаобстрел. Сейчас известно об одном погибшем, впрочем, количество жертв вероятно выше, считаю Кириленко.



В Бахмуте повреждены 11 домов и помещения нескольких предприятий, также два дома полностью разрушены.



Под Краматорском в Малотарановке 2 человека получили ранения, 7 жилых домов, магазин и клуб – повреждены.



Не прошла ночь без жертв и в Дробышеве под Лиманом. Там один человек получил ранения.



Кроме того, армия РФ наносила авиаудары по Дружковке и Константиновке.



"По Дружковке россияне нанесли авиаудар - повреждены 4 многоэтажки, школу, автостоянку и помещения предприятия. К счастью, информации о пострадавших нет.



Под огнем тоже Константиновка – там последствия обстрелов уточняем.



Всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение", – пишет глава Донецкой областной военной администрации.



Под утро оккупанты пытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, однако эти действия потерпели поражение, наши защитники их отбили. Кроме авиации, там бьют градами.

"Еще раз призываю всех эвакуироваться из Донецкой области. Для россиян гражданские – это просто мишень. Сохраните себя и дайте свободу действий Вооруженным силам Украины", – попросил Павел Кириленко.

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 25 100 военных, 199 самолетов, 155 вертолетов, 122 танков и 2713 боевых бронированных машин.

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