Донетчина "войдет" в состав РФ как республика, а также сфабрикованный рапорт ВСУ: подборка российских фейков на 13 июля
Фейки и манипуляции, распространяемые российскими пропагандистами 13 июля: Центр противодействия дезинформации обнародовал свежую подборку
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в телеграммах.
Как отмечается, среди новых распространяемых российских манипуляций - заявление представительницы кафиров якобы Донецкая область должна войти в состав РФ, поскольку "имеет свой флаг и гимн".
"Глава мид" временно оккупированных территорий Донецкой области н.никонорова заявила: " (территория Донецкой области) войдет в состав России как республика… потому что мы имеем свой флаг и гимн, за эти символы борются… сегодня", – сообщил Центр.
Кроме того, 13 июля российские пропагантисты распространяли фейк о якобы расстреле рядового за неисполнение приказа.
"Фейк: пропагандисты России сообщили, что "в Рубежном был найден… рапорт командира батальона "Карпатская Сечь" по расстрелу рядового за неисполнение приказа", – указывает Центр.
"Однако, учитывая большое количество ошибок и русских в тексте "рапорта", можно прийти к выводу, что сам "документ" сфабрикован, а информация в нем не соответствует действительности", - комментирует Центр противодействия дезинформации.
В Центре приводят еще одну манипуляцию – Россия сообщает, что военный аналитик из США Риттер заявил: "Военные России одни из лучших в мире, а в США нет армии, которая могла бы вести полномасштабную войну в Европе… если Байден приведет страну до столкновения с россиянами, американская армия проигрывает, поскольку войска РФ готовы не только к бою, но и к победе".
- Ранее РФ распространяла манипуляционное заявление экспрезидента РФ Медведева, что "с Россией начали считаться по-настоящему, как из СССР".
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