Донетчина остается эпицентром безумия кафиров – они погибают сотнями ежедневно, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донетчина остается эпицентром смертности оккупантов
Об этом он сообщил во время вечернего обращения , 7 ноября.
"По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине", - сказал он.
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Также президент отметил, что по фронту украинские силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга оттесняют врага.
"Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они погибают сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", - прокомментировал Зеленский.
- Украинское войско нанесло удар по району сосредоточения техники врага в Горловке, а в Лисичанске поразило подразделение батальона "Ахмат".
- Также ВСУ поразили штаб одного из российских подразделений в селе Басань на Запорожье, уничтожили около 10 единиц военной техники и 50 кафиров.
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