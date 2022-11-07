Об этом он сообщил во время вечернего обращения , 7 ноября.

"По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине", - сказал он.

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Также президент отметил, что по фронту украинские силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга оттесняют врага.

"Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они погибают сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", - прокомментировал Зеленский.

Украинское войско нанесло удар по району сосредоточения техники врага в Горловке, а в Лисичанске поразило подразделение батальона "Ахмат".

Также ВСУ поразили штаб одного из российских подразделений в селе Басань на Запорожье, уничтожили около 10 единиц военной техники и 50 кафиров.

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