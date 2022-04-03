Донетчина, Луганщина, Харьковщина. Данилов сказал, где "в ближайшее время" ждать новых ударов россиян

Об этом в эфире украинского телевидения 3 апреля 2022 года заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Украинская правда.



"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей - там собирается большая группировка войск Российской Федерации... Они будут делать перегруппировку. Имеют желание на этом направлении создать большие проблемы для наших Вооруженных сил и мы также ожидаем, что там в ближайшее время будут вестись ожесточенные бои за нашу территорию", - конкретизировал чиновник.



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По словам Данилова, российские интервенты "останавливаться не собираются".



"Задачи, которые ставит Путин перед своими янычарами по уничтожению нашего государства, они никуда не исчезают", - подчеркнул Алексей Данилов.



"Вместе с тем, - продолжил секретарь СНБО, - украинский народ и ВСУ готовятся разбить врага".



Данилов поблагодарил также председателей ОВА, выполняющих свою работу.





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