Донетчина и Черниговщина перешли из "желтой" зоны карантина в "оранжевую"

Об этом сообщает Минздрав.



В этих регионах коэффициент выявления новых заражений превышает норму. В Донецкой области он составляет 20,4% при определенном показателе ≤20%/<4%, а в Черниговской - 20,0%.



В целом в Украине самая большая - "желтая" зона карантина. В нее входят Киев, Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая области.



В "красную" зону входят Волынская и Запорожская области.



В "оранжевой" находятся Донецкая и Черниговская области.

Напомним, Волынская и Запорожская области перейдут в "желтую" зону карантина с 30 декабря.

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