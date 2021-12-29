Донетчина и Черниговщина перешли из "желтой" зоны карантина в "оранжевую"
29 декабря Черниговская и Донецкая области вернулись из "желтой" в "оранжевую" зону карантинных ограничений
Об этом сообщает Минздрав.
В этих регионах коэффициент выявления новых заражений превышает норму. В Донецкой области он составляет 20,4% при определенном показателе ≤20%/<4%, а в Черниговской - 20,0%.
В целом в Украине самая большая - "желтая" зона карантина. В нее входят Киев, Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая области.
В "красную" зону входят Волынская и Запорожская области.
В "оранжевой" находятся Донецкая и Черниговская области.
- Напомним, Волынская и Запорожская области перейдут в "желтую" зону карантина с 30 декабря.
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