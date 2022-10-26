Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Оперативная ситуация стабильно напряжена. Сегодня ночью был осуществлен ракетный удар по городу Дружковка. Дружковка не является городом, который приближен к линии фронта, но рашисты попали сюда ракетой и разрушили учебное заведение и повредили несколько многоэтажек. Были обстреляны Бахмут. Под обстрелами находится Красногоровка, Марьинка, Дружковка", - отметила Игнатченко.

ВСУ отразили атаки кафиров в районах Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой.

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