Донеччина под обстрелами: враг бреет по Авдеевке, Красногоровке, Марьинке, Дружковке, - спикер ОВА Игнатченко
Представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила, что вся линия фронта в Донецкой области находится под обстрелами
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Оперативная ситуация стабильно напряжена. Сегодня ночью был осуществлен ракетный удар по городу Дружковка. Дружковка не является городом, который приближен к линии фронта, но рашисты попали сюда ракетой и разрушили учебное заведение и повредили несколько многоэтажек. Были обстреляны Бахмут. Под обстрелами находится Красногоровка, Марьинка, Дружковка", - отметила Игнатченко.
- ВСУ отразили атаки кафиров в районах Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой.
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