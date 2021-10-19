Дончанин, который принес Украине золото ЧМ в Москве, назвал Путина "козлом и агрессором"
Украинский скалолаз Даниил Болдырев заявил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".
По словам Болдырева, который в сентябре стал чемпионом мира в Москве, он согласился выступить в России, поскольку был одним из фаворитов соревнований.
"Прежде всего, я поехал на чемпионат мира, который мог выиграть и выиграл. Принес золотую медаль для своей страны, уже другой. Да, это Москва, так случилось. Непонятно, почему международная федерация прогнулась перед россиянами, какой там занесли чемодан. Я поехал туда , потому что это моя жизнь, только я вправе решать куда и зачем мне ездить ", - пояснил Болдырев.
Он подчеркнул, что негативно относится к президенту России Владимиру Путину.
"И это мое отношение к Путину, не до России. То, что он агрессор и сделал войну в стране - да, это безусловно так. Козел он окончен, грубо говоря", - сказал Болдырев.
- Напомним, 17 сентября Даниил Болдырев завоевал золото на чемпионате мира по спортивному скалолазанию в Москве.
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