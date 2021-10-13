"Донбасс" вылетел из хоккейной Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Донбасс" завершил выступления на групповом этапе. В нынешней ЛЧ украинцы выступали в группе G с французским "Руан", датским "Рунгстедом" и австрийским "Клагенфурт".



Сегодня, 13 октября, в последнем туре группового раунда наша команда обыграла "Клагенфурт" (2: 1). Однако этого не хватило, чтобы выйти дальше. В плей-офф вышли австрийцы и "Руан", а "Донбасс" занял 3-е место.



На счету "Донбасса" 2 победы в группе и 4 поражения (2 в овертайме).



В этом сезоне украинцы впервые играли в Лиге чемпионов.

5 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов по хоккею "Донбасс" победил французский "Руан".