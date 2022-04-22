Донбасс и Юг Украины с выходом в непризнанное Приднестровье: у России снова изменили планы на войну
Россия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной
Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.
агентство ТАСС в Telegram.
По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.
"Контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье", - добавил Миннекаев.
Он добавил, что якобы "спецоперация" должна дойти до логического завершения.
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