Донбасс и Юг Украины с выходом в непризнанное Приднестровье: у России снова изменили планы на войну

Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

агентство ТАСС в Telegram.



По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.



"Контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье", - добавил Миннекаев.



Он добавил, что якобы "спецоперация" должна дойти до логического завершения.

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