"Донбасс" досрочно выиграл Суперлигу Украины по хоккею

Об этом сообщает официальный сайт "Донбасса".



После победы над "Альтаиром" (10:0) ближайшие преследователи "Донбасса" в турнирной таблице упустили математические шансы потеснить донецкий клуб с первого места регулярного сезона Суперлиги.



В понедельник, 21 февраля, "Донбасс" на льду Mariupol Ice Center встретится с "Мариуполем". Начало игры в 19:30.



До завершения регулярного сезона Суперлиги "Донбассу" осталось провести семь игр.

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