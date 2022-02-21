"Донбасс" досрочно выиграл Суперлигу Украины по хоккею
Донецкий "Донбасс" досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги сезона 2021/22
Об этом сообщает официальный сайт "Донбасса".
После победы над "Альтаиром" (10:0) ближайшие преследователи "Донбасса" в турнирной таблице упустили математические шансы потеснить донецкий клуб с первого места регулярного сезона Суперлиги.
В понедельник, 21 февраля, "Донбасс" на льду Mariupol Ice Center встретится с "Мариуполем". Начало игры в 19:30.
До завершения регулярного сезона Суперлиги "Донбассу" осталось провести семь игр.
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