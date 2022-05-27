Донбасс будет украинским, - Зеленский

Об этом президент Украины рассказал в повседневном обращении.

Как и предполагалось, на Донбассе очень и очень тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются хотя бы до 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать после 24 февраля, сказал Зеленский.

"Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все для того, чтобы усилить его. Если кафиры думают, что Северодонецк будет их, так они ошибаются. Донбасс будет украинским", - заверил президент.

Даже если Россия принесет туда страдание и разрушение, мы восстановим каждый город и каждую общину, – обещает Зеленский.

Он также сообщил, что 26 мая государственными наградами отмечены 198 военнослужащих, четверо из них посмертны.

Напомним, 26 мая Зеленский на встрече со студентами Стэнфорда заявил о первоочередных потребностях Украины, а также подчеркнул, что они являются потребностями всего мира.

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