Дональда Трампа арестовали
Экс-президент США Дональд Трамп арестован, он находится под стражей в офисе Окружного прокурора в Манхэттене и ожидает официального предъявления обвинения
Об этом сообщает CNN.
Ожидается, что при аресте у Трампа возьмут отпечатки пальцев, однако неизвестно, будут ли его фотографировать.
После этого Трамп будет доставлен в зал суда, где ему предъявят обвинения.
Таким образом, Трамп станет первым в истории президентом США, которому предъявят уголовное обвинение.
На Трампа, вероятно, не будут надевать наручники, поскольку он будет оставаться под постоянной охраной правоохранительных органов.
Справка
В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) $130 тыс. за молчание о романе с Трампом. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.
Коэн приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание фотомодели Карен Макдугал и порноактрисе Сторми Дэниелс. Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.
Коэн подтвердил факт выплаты, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. В то же время Трамп утверждает, что не просил своего адвоката нарушать закон.
- Экс-президент США Дональд Трамп ожидал ареста 21 марта и призвал своих сторонников протестовать.
- 31 марта присяжные в суде Нью-Йорка выдвинули экс-президенту обвинение в причастности к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс.
- Трамп отреагировал на решение присяжных проголосовать за выдвижение уголовного обвинения.
- 2 апреля стало известно, что кампания Трампа в течение двух дней после предъявления ему обвинения получила более $5 млн пожертвований.
- 3 апреля Трамп прилетел в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное