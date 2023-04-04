Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что при аресте у Трампа возьмут отпечатки пальцев, однако неизвестно, будут ли его фотографировать.

После этого Трамп будет доставлен в зал суда, где ему предъявят обвинения.

Таким образом, Трамп станет первым в истории президентом США, которому предъявят уголовное обвинение.

На Трампа, вероятно, не будут надевать наручники, поскольку он будет оставаться под постоянной охраной правоохранительных органов.

Справка

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) $130 тыс. за молчание о романе с Трампом. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.

Коэн приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание фотомодели Карен Макдугал и порноактрисе Сторми Дэниелс. Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

Коэн подтвердил факт выплаты, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. В то же время Трамп утверждает, что не просил своего адвоката нарушать закон.