Дональд Туск выразил поддержку Порошенко: он стремится защищать Украину от российской агрессии
Президент Европейской народной партии, экс-председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил свою поддержку лидеру "Европейской Солидарности", пятому президенту Петру Порошенко
"Я внимательно слежу за борьбой экс-президента Украины Петра Порошенко за свободное справедливое правосудие и уважение к верховенству права в Украине. Он стремится защищать Украину от российской агрессии. Я призываю украинские власти объединиться, чтобы противостоять настоящему агрессору", - написал Дональд Туск в Twitter.
Европейская народная партия - это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая 81 партию из 43 стран. Численно ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением. Партия "Европейская Солидарность" является членом семьи ЕНП и имеет статус наблюдателя в Ассамблее Европейской Народной партии.
Как известно, поддержать Петра Порошенко во время заседания Печерского суда в Киев приехал Еврокомиссар по расширению и Европейской политике соседства в Еврокомиссии в 2010-2014 годах Штефан Фюле.
В Европейском парламенте сделали жесткое заявление, в котором призвали власти Украины прекратить практику выборочного правосудия против пятого президента Порошенко и консолидировать Украину перед угрозой широкомасштабного российского вторжения.
"Существует жизненно важная и неотложная потребность, чтобы Европейский Союз и его государства-члены продемонстрировали солидарность с Украиной, нашим стратегическим партнером. Перед лицом экзистенциальной угрозы украинская политическая элита должна проявить единство. Европейский парламент поддерживает Украину и призывает ее власть не сеять раскол, когда национальная безопасность страны находится под угрозой", - говорится в заявлении.
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