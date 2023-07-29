Дональд Трамп обещает бороться за президентское кресло даже за решеткой

Об этом он заявил во время радиоинтервью, пишет Independent.

Известно, что свое заявление бывший президент США сделал, отвечая на вопрос ведущего о том, откажется ли он от продолжения президентской кампании в случае обвинительного приговора в каком-либо уголовном производстве, начатом против него.

"Абсолютно нет. Ничего в Конституции не запрещает мне сделать это", - сказал Трамп.

Как известно, следующие президентские выборы в США пройдут осенью следующего года.