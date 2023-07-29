Дональд Трамп обещает бороться за президентское кресло даже за решеткой
Дональд Трамп обещает не прекращать борьбу за пост президента США, даже если он будет осужден и это придется делать из тюрьмы
Об этом он заявил во время радиоинтервью, пишет Independent.
Известно, что свое заявление бывший президент США сделал, отвечая на вопрос ведущего о том, откажется ли он от продолжения президентской кампании в случае обвинительного приговора в каком-либо уголовном производстве, начатом против него.
"Абсолютно нет. Ничего в Конституции не запрещает мне сделать это", - сказал Трамп.
Как известно, следующие президентские выборы в США пройдут осенью следующего года.
- 28 июля стало известно, что специальный прокурор США Джек Смит выставил против экс-президента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.
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