Дональд Трамп анонсировал "большое заявление"
Бывший президент США 15 ноября сделает заявление, вероятно, о вступлении в президентскую гонку 2024 года
Об этом сообщает France24.
Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал, что намерен сделать "очень большое заявление". Ожидается, что он хочет снова принять участие в президентской гонке 2024 года.
Не признав своего проигрыша по переизбранию президентом в 2020 году, он неоднократно намекал, что готов снова вступить в борьбу. По его словам, заявление он намерен сделать 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
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