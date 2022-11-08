Дональд Трамп анонсировал "большое заявление"

Об этом сообщает France24.

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал, что намерен сделать "очень большое заявление". Ожидается, что он хочет снова принять участие в президентской гонке 2024 года.

Не признав своего проигрыша по переизбранию президентом в 2020 году, он неоднократно намекал, что готов снова вступить в борьбу. По его словам, заявление он намерен сделать 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Результаты выборов в Конгресс США не повлияют на поддержку Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb