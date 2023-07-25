Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

Отмечается, что презентация постера прошла по компаниям Kristi Films и UPHub. Режиссером фильма выступил Виктор Бутко. Премьера ожидается уже в 2023 году.

Картина создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино, а дистрибьютором выступит компания Adastra Cinema.

Фото: ГосКино

Сюжет ленты разворачивается вокруг киевского фотографа родом из Жашкова Жени Горобчика. Главный герой ищет работу, но случайно обретает новую любовь, хотя у него есть жена и сын, а также бывшая жена и куча других проблем.

"Горобчик разрывается между ними и решает, что лучше уже под поезд, чем так дальше жить… Если, конечно, жизнь не подскажет неожиданный секрет счастья", - анонсируют в Госкино.

Главную роль в ленте по одноименной пьесе Оксаны Гриценко исполнил Вячеслав Бабенков, известный по проектам "Кофе с кардамоном" и хоррором "Пока мы спим". Это уже вторая коллаборация Бабенкова с режиссером Виктором Бутко после короткометражной ленты "ХАЙП", получившей награды нескольких отечественных фестивалей.



Женщин, которые любят или когда-то любили Женю Горобчика, сыграла актриса, певица и телеведущая Надежда Мейхер и звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк. Также ключевые роли в ленте исполнили Михаил Хома (Дзидзе), Роб Фельдман ("Убивая Еву"), Роман Ясиновский ("Довбуш", "Мирный-21", "Снайпер. Белый Ворон") и другие.