"Дон Жуан из Жашкова": вышел официальный постер новой украинской драмеди
Во вторник, 25 июля, презентовали официальный постер новой украинской драмеди "Дон Жуан из Жашкова". Премьера фильма состоится уже в 2023 году
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.
Отмечается, что презентация постера прошла по компаниям Kristi Films и UPHub. Режиссером фильма выступил Виктор Бутко. Премьера ожидается уже в 2023 году.
Картина создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино, а дистрибьютором выступит компания Adastra Cinema.
Фото: ГосКино
Сюжет ленты разворачивается вокруг киевского фотографа родом из Жашкова Жени Горобчика. Главный герой ищет работу, но случайно обретает новую любовь, хотя у него есть жена и сын, а также бывшая жена и куча других проблем.
"Горобчик разрывается между ними и решает, что лучше уже под поезд, чем так дальше жить… Если, конечно, жизнь не подскажет неожиданный секрет счастья", - анонсируют в Госкино.
Главную роль в ленте по одноименной пьесе Оксаны Гриценко исполнил Вячеслав Бабенков, известный по проектам "Кофе с кардамоном" и хоррором "Пока мы спим". Это уже вторая коллаборация Бабенкова с режиссером Виктором Бутко после короткометражной ленты "ХАЙП", получившей награды нескольких отечественных фестивалей.
Женщин, которые любят или когда-то любили Женю Горобчика, сыграла актриса, певица и телеведущая Надежда Мейхер и звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк. Также ключевые роли в ленте исполнили Михаил Хома (Дзидзе), Роб Фельдман ("Убивая Еву"), Роман Ясиновский ("Довбуш", "Мирный-21", "Снайпер. Белый Ворон") и другие.
- 20 июля в Ивано-Франковске презентовали фильм "Железные бабочки", рассказывающий историю и развенчивающий мифы о сбитии россиянами пассажирского самолета МН17. Фильм снят с Украиной совместно с Германией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное