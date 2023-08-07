Домой вернулись еще 22 украинских военнопленных

Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .

"Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Они участвовали в боях по разным направлениям, среди освобожденных есть раненые", – говорится в заявлении.

Сообщается, что Украина вернула два пленных офицера, а также военнослужащие рядового и сержантского состава.

Фото: Андрей Ермак

Это бойцы Вооруженных сил Украины. Самому старшему исполнилось 54 года, а самому младшему – 23 года.

Читайте также: Представитель ГУР Юсов: об условном Путине, угрозе из Беларуси (ныне ее нет) и 47 обменах пленными. Первая часть

"Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков", - написал Ермак.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточняет, что по состоянию на 7 августа домой в общей сложности вернулось уже 2598 украинцев.

"Это 48-й обмен, который удалось провести", – заявил омбудсмен.