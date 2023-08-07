Домой вернулись еще 22 украинских военнопленных
В понедельник, 7 августа, из российского плена домой вернули еще 22 бойца Вооруженных Сил Украины
Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .
"Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Они участвовали в боях по разным направлениям, среди освобожденных есть раненые", – говорится в заявлении.
Сообщается, что Украина вернула два пленных офицера, а также военнослужащие рядового и сержантского состава.
Фото: Андрей Ермак
Это бойцы Вооруженных сил Украины. Самому старшему исполнилось 54 года, а самому младшему – 23 года.
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"Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков", - написал Ермак.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточняет, что по состоянию на 7 августа домой в общей сложности вернулось уже 2598 украинцев.
"Это 48-й обмен, который удалось провести", – заявил омбудсмен.
- 7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных , погибших в результате российского теракта в поселке Оленевка Донецкой области.
- 12 июля Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в плену.
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