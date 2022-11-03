Домой вернулись 107 украинских воинов: состоялся очередной обмен пленными
В рамках очередного обмена из российского плена домой вернулись 107 украинских военных
Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .
"Сегодня мы провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта", - пишет Ермак.
Домой вернулись бойцы из Вооруженных, Военно-морских сил, Территориальной обороны, спецслужбы транспорта, Национальной полиции, а также пограничники и нацгвардейцы, среди которых азовцы.
74 украинских бойца защищали Азовсталь. Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь защищать город.
"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с Азовстали, ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют части лица, с инфицированными ранами", - пишет Ермак.
Кроме того, есть воин, раненый в результате взрыва в Оленовской колонии. Также многие ребята получили ранения еще в марте.
- С 24 февраля по 27 октября Украина осуществила 28 обменов военнопленными и освободила 978 человек, в том числе 99 гражданских.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что начиная с марта из российского плена освобожден 1 031 человек.
- В ходе предыдущего обмена, о котором сообщили 29 октября, Украина вернула домой 52 человека, в том числе азовцев, воинов ВСУ, пограничников и гражданских.
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