Домой вернулись 107 украинских воинов: состоялся очередной обмен пленными

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .

"Сегодня мы провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта", - пишет Ермак.

Домой вернулись бойцы из Вооруженных, Военно-морских сил, Территориальной обороны, спецслужбы транспорта, Национальной полиции, а также пограничники и нацгвардейцы, среди которых азовцы.

74 украинских бойца защищали Азовсталь. Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь защищать город.

"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с Азовстали, ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют части лица, с инфицированными ранами", - пишет Ермак.

Кроме того, есть воин, раненый в результате взрыва в Оленовской колонии. Также многие ребята получили ранения еще в марте.

С 24 февраля по 27 октября Украина осуществила 28 обменов военнопленными и освободила 978 человек, в том числе 99 гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что начиная с марта из российского плена освобожден 1 031 человек.

В ходе предыдущего обмена, о котором сообщили 29 октября, Украина вернула домой 52 человека, в том числе азовцев, воинов ВСУ, пограничников и гражданских.

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