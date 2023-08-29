Домой вернули тела еще 84 погибших украинских воинов
Во вторник, 29 августа, в Украину вернули 84 тела погибших военных
Об этом информирует Минреинтеграции .
"Сегодня состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ТОТ). Таким образом удалось вернуть тела еще 84 защитников", - говорится в заявлении.
Как сообщается, передача тел павших военных состоялась в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Тела украинских защитников после идентификации передадут их родным для достойного захоронения.
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Для получения информации работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0-800-339-247 . В выходные сообщения принимаются в Viber и Telegram: 095-896-04-21 .
- 7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных , погибших в результате российского теракта в поселке Оленовка Донецкой области.
- 12 июля Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в плену.
- 22 августа в Украине инициировали создание смешанных медицинских комиссий с участием представителей нейтральных стран. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне возвращать своих военных.
- В тот же день Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену.
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