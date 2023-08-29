Домой вернули тела еще 84 погибших украинских воинов

Об этом информирует Минреинтеграции .

"Сегодня состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ТОТ). Таким образом удалось вернуть тела еще 84 защитников", - говорится в заявлении.

Как сообщается, передача тел павших военных состоялась в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Тела украинских защитников после идентификации передадут их родным для достойного захоронения.

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Для получения информации работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0-800-339-247 . В выходные сообщения принимаются в Viber и Telegram: 095-896-04-21 .