Домой вернули 80 тел погибших украинских воинов

Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - пишет ведомство.

Сообщается, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Тела украинских защитников передадут их семьям для достойного захоронения.

Работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Сообщить о пропавших можно лично омбудсмену: (099) 792-01-26. В выходные нужно отправлять сообщения в Viber и Telegram: (095) 896-04-21.