Домой вернули 80 тел погибших украинских воинов
В пятницу, 5 мая, Украина вернула тела еще 80 погибших защитников страны
Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - пишет ведомство.
Сообщается, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Тела украинских защитников передадут их семьям для достойного захоронения.
Работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.
Сообщить о пропавших можно лично омбудсмену: (099) 792-01-26. В выходные нужно отправлять сообщения в Viber и Telegram: (095) 896-04-21.
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