Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины", – говорится в сообщении.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

В ходе предварительной операции по передаче тел погибших военных, 16 августа, Украина вернула останки 19 своих защитников.

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