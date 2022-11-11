Домой из плена вернулось еще 45 украинских воинов
11 ноября в Украину вернулись 45 наших военных, которые находились в российском плену
Об этом информирует в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .
"Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен - удалось уволить 45 воинов ВСУ", - написал Ермак.
Сообщается, что среди возвращенных домой защитников – солдаты и сержанты.
Также удалось вернуть два тела погибших украинских бойцов.
"Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади", - добавил руководитель Офиса президента.
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- С 24 февраля по 27 октября Украина осуществила 28 обменов военнопленными и освободила 978 человек, в том числе 99 гражданских.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что начиная с марта из российского плена освобожден 1031 человек.
- В ходе предварительного обмена, о котором сообщили 29 октября, Украина вернула домой 52 человека, в том числе азовцев, воинов ВСУ, пограничников и гражданских.
- Во время очередного обмена 3 ноября Украина вернула домой 107 украинских военных, после начала полномасштабного вторжения удалось в общей сложности обменять 1138 бойцов.
- Украина вернула из плена 19 работников государственной пограничной службы.
- В Офисе президента заявили о создании правозащитного штаба, где будут обнародовать информацию для мира по поводу украинских пленных.
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