Домой из плена вернулось еще 45 украинских воинов

Об этом информирует в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .

"Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен - удалось уволить 45 воинов ВСУ", - написал Ермак.

Сообщается, что среди возвращенных домой защитников – солдаты и сержанты.

Также удалось вернуть два тела погибших украинских бойцов.

"Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади", - добавил руководитель Офиса президента.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb