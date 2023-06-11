Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил о возвращении 95 украинских воинов. Среди освобожденных из плена 51 представитель ВСУ: 15 терроборонцев, 29 нацгвардейцев, 11 пограничников, четверо военных моряков.

27 бойцов защищали Донецкое направление, из них пятеро из города Бахмут. Есть защитники Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.

В то же время, из неволи вернули военного музыканта 36 бригады морской пехоты и семерых военнослужащих, участвовавших в вертолетной миссии ГУР во временно оккупированный Мариуполь.

В частности, среди освуобожденных украинцев трое имели статус "поиск особы".

"Среди возвращенных также четверо с тяжелыми ранениями. Один освобожденный имеет существенную потерю веса (30 килограммов), есть военные с осложнением болезней. Все они получат необходимую реабилитацию и встретятся с родными, которых не видели много месяцев", - отмечают в штабе.

Сообщается, что удалось вернуть находившихся в плену защитников, которые находились в плену у ЧВК Вагнера и подразделения Ахмат.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак писал, что в свои семьи едут 95 воинов ВСУ, НГУ и ГНСУ.

В целом речь идет об украинских пленных с Чернобыльской атомной электростанции, острова Змеиный, из-под Бахмута и Мариуполя Донецкой области.

Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.

"Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летали на вертолете в окруженный Мариуполь, на Азовсталь. Многие из наших находились в плену ранеными", - пишет Ермак.

Государственная пограничная служба сообщила о возвращении 11 бойцов.

Фото: Государственная пограничная служба

Омбудсмен Лубинец Дмитрий написал: "Они держат в руках сине-желтый стяг, обнимают знакомых, звонят близким... На эти фото радостно смотреть, но и одновременно несказанно больно. Делаем все возможное, чтобы каждый защитник и защитница вернулись из плена".

Также РосСМИ пишут, что в РФ вернули 94 военных.