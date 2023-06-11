Домой из плена вернули 95 украинских воинов, в том числе защитники Азовстали.
В воскресенье, 11 июня, Украина вернула домой из российского плена 95 защитников из Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы
Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил о возвращении 95 украинских воинов. Среди освобожденных из плена 51 представитель ВСУ: 15 терроборонцев, 29 нацгвардейцев, 11 пограничников, четверо военных моряков.
27 бойцов защищали Донецкое направление, из них пятеро из города Бахмут. Есть защитники Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.
В то же время, из неволи вернули военного музыканта 36 бригады морской пехоты и семерых военнослужащих, участвовавших в вертолетной миссии ГУР во временно оккупированный Мариуполь.
В частности, среди освуобожденных украинцев трое имели статус "поиск особы".
"Среди возвращенных также четверо с тяжелыми ранениями. Один освобожденный имеет существенную потерю веса (30 килограммов), есть военные с осложнением болезней. Все они получат необходимую реабилитацию и встретятся с родными, которых не видели много месяцев", - отмечают в штабе.
Сообщается, что удалось вернуть находившихся в плену защитников, которые находились в плену у ЧВК Вагнера и подразделения Ахмат.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак писал, что в свои семьи едут 95 воинов ВСУ, НГУ и ГНСУ.
В целом речь идет об украинских пленных с Чернобыльской атомной электростанции, острова Змеиный, из-под Бахмута и Мариуполя Донецкой области.
Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.
"Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летали на вертолете в окруженный Мариуполь, на Азовсталь. Многие из наших находились в плену ранеными", - пишет Ермак.
Государственная пограничная служба сообщила о возвращении 11 бойцов.
Фото: Государственная пограничная служба
Омбудсмен Лубинец Дмитрий написал: "Они держат в руках сине-желтый стяг, обнимают знакомых, звонят близким... На эти фото радостно смотреть, но и одновременно несказанно больно. Делаем все возможное, чтобы каждый защитник и защитница вернулись из плена".
Также РосСМИ пишут, что в РФ вернули 94 военных.
- 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными, домой вернулись 100 украинцев.
- 26 апреля Украина вернула из российского плена 36 рядовых и сержантов, шестерых офицеров и двух гражданских.
- Из российского плена удается возвращать тех военнослужащих, информации о которых было очень мало или совсем не было.
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