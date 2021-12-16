Доминикана со следующего года изменяет правила въезда

Об этом сообщает Turprofi.com.ua .



Согласно новым правилам, для въезда в Доминикану потребуется загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев с даты окончания поездки.



До конца декабря туристы все еще смогут въехать в страну по паспорту, действующему на протяжении их поездки. Однако с Нового года документ со сроком действия менее 6 месяцев уже не подойдет, если в миграционное законодательство не внесут никаких изменений.



Специалисты отмечают, что эти изменения не должны повлиять на украинский туристический бизнес, ведь паспорт сроком действия в шесть месяцев – требование 99% направлений.

3 15 декабря Польша изменила правила въезда для прибывших из стран, не входящих в Шенгенскую зону (в том числе из Украины).