Доминикана со следующего года изменяет правила въезда
С 1 января 2022 года популярная среди украинцев Доминиканская Республика изменит правила въезда
Об этом сообщает Turprofi.com.ua .
Согласно новым правилам, для въезда в Доминикану потребуется загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев с даты окончания поездки.
До конца декабря туристы все еще смогут въехать в страну по паспорту, действующему на протяжении их поездки. Однако с Нового года документ со сроком действия менее 6 месяцев уже не подойдет, если в миграционное законодательство не внесут никаких изменений.
Специалисты отмечают, что эти изменения не должны повлиять на украинский туристический бизнес, ведь паспорт сроком действия в шесть месяцев – требование 99% направлений.
- 3 15 декабря Польша изменила правила въезда для прибывших из стран, не входящих в Шенгенскую зону (в том числе из Украины).
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