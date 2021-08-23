Домбровскис: Украина выполнила все условия для получения транша макрофинансовой помощи от ЕС

Об этом сообщает Правительственный портал.



По словам Домбровскиса, ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь для Украины. Предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

"Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия в широком смысле были выполнены", - цитирует пресс-служба слова Домбровскиса.



Со своей стороны, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Домбровскиса за готовность ЕС продолжать и впредь оказывать финансовую, инвестиционную и техническую помощь Украине на пути системных внутренних преобразований.



Премьер подчеркнул важность выделения второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Он также добавил, что Украина выполнила условия для его получения.



Так, по словам Шмыгаля, Украина повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок, продолжила внедрение реформы налоговой и таможенной служб, возобновила конкурсную процедуру отбора на должности государственной службы.



Кроме того, отметил он, был осуществлен ряд важных шагов по совершенствованию функционирования антикоррупционной инфраструктуры. Продолжается работа по законодательной основе для расширения полномочий частных исполнителей и упрощения доступа к этой профессии, принят Закон Украины и на его основе соответствующее решение Кабинета Министров Украины о создании Бюро экономической безопасности. Также продолжается реформа системы корпоративного управления государственными предприятиями и обеспечено улучшение функционирования рынка природного газа.



Шмыгаль также добавил, что Украина обеспечила выполнение структурных "маяков" и в рамках совместной с Международным валютным фондом (МВФ) программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.



По его словам, начало работы миссии МВФ в Украине ожидается в сентябре.