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Домашняя шаурма. Рецепт
Шаурма – известное блюдо восточной кухни. Сегодня она приобрела большую популярность и у нас. Шаурму можно приготовить и дома. Делимся рецептом
Ингредиенты:
- Два лаваша (на 2 порции)
- Две грудки куриного филе
- Зелень (обычно по вкусу)
- 250 г белокочанной капусты
- Одна морковка
- Один помидор
- Один свежий огурец
- Один болгарский перец
- 150 г твердого сыра
- Соль/перец/приправы – по вкусу
- 150 г майонеза
- 50 г томатной пасты
- 100 г сметаны
- Три зубчика чеснока
- Три столовых ложки растительного масла
Как приготовить шаурму в домашних условиях?
- Хорошо промываем куриные грудки под водой
- Солим/перчим куриные грудки
- Жарим куриные грудки в масле до золотистой корочки на разогретой сковороде
- Мелко кусаем капусту и натираем морковь, подсаливаем и выминаем все это руками
- Готовое филе оставляем остывать
- Добавляя в майонез томатную пасту, сметану, выжатый чеснок, соль и перец, тщательно перемешиваем, а затем откладываем в холодильник настояться.
- Нарезаем соломкой: болгарский перец, огурец и помидоры кубиками
- Измельчаем зелень
- Нарезаем мелкими кусочками мясо
- Трем сыр на грубой терке
- Итак, все ингредиенты подготовлены к упаковке в лаваш: одну половину лаваша измазываем соусом, на эту половину выкладываем морковь с капустой, огурцы, перец, зелень, помидор и мясо. Сверху посыпаем все тертым сыром. Составляем боковые части лаваша и традиционно сворачиваем шаурму.
- А дальше – лаваш идет на разогретую сковородку
- Сначала запекаем ту сторону, где находится шов лаваша (край)
- Подрумяниваем шаурму с двух сторон
Подаем блюдо к столу! Приятного тебе аппетита!
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