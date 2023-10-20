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Домашняя колбаса в духовке и на сковороде легко и просто
Многие потребители часто жалуются на то, что чувствуют в магазинной колбасе химический вкус и странную консистенцию. Поэтому, следует приготовить колбасу в домашних условиях. Это легко и просто
Домашняя колбаса в духовке
Ингредиенты для домашней колбасы:
- мясо нежирное – 1,5 кг
- свежее сало – 500 г
- вода – 150 мл
- розмарин – 1 г
- пять зубков чеснока
- соль, перец (по вкусу)
- оболочка – 1,7 м
Рецепт приготовления домашней колбасы:
- берем кусок бедра свинины
- промываем его
- нарезаем на мелкие кусочки
- более жирные кусочки мяса откладываем в сторону: жирные кусочки измельчаем вместе с салом
- нарезаем сало для пропускания через мясорубку
- добавляем специи
- розмарин заливаем 50 мл кипятка на несколько минут
- очищаем чеснок
- пропускаем его через мясорубку вместе с жирными кусочками свинины и салом.
- смешиваем нарезанную свинину с измельченными ингредиентами
- добавляем перец, соль, распаренный розмарин вместе с водой
- вымешиваем фарш
- добавляем 100 мл холодной воды
- перемешиваем руками
- накрываем пищевой пленкой
- оставляем на полчаса
- промываем оболочку для колбасы
- надеваем ее на специальную насадку для мясорубки
- начиняем колбасу
- кончики ее завязываем
- на противень выливаем 200 мл воды
- выкладываем на него колбасу
- с помощью иглы выпускаем лишний воздух
- нагреваем духовку до 200 °С
- ставим в нее противень
- выпекаем полчаса
- достаем
- сливаем всю воду с противня
- переворачиваем колбасу на другую сторону
- ставим в духовку
- запекаем еще полчаса
- достаем
- ждем, пока остынет
- нарезаем на порционные кусочки
- подаем к столу.
Фото: gettyimages
Домашняя колбаса на сковороде
Ингредиенты:
- зеленый лук – один пучок
- два зубка чеснока
- петрушка – один пучок
- розмарин – две веточки
- мясной фарш – 1,7 кг
- соль, перец (по вкусу)
- кишки – пять штук
- масло растительное - четыре столовые ложки
Приготовление домашней колбасы:
- очищаем и мелко рубим чеснок
- измельчаем зеленый лук (его белую часть)
- моем и нарезаем зелень петрушки и розмарина
- нашинкованный лук с чесноком и зелень добавляем в фарш
- добавляем соль и перец
- тщательно перемешиваем
- берем коллагеновую оболочку
- завязываем один край на узел
- надеваем на специальную насадку мясорубки
- начиняем колбаски
- сформированные колбаски нужно уложить на лист
- накрываем их пергаментной бумагой
- отправляем в духовку на полчаса
- выкладываем по несколько колбасок на разогретую с постным маслом сковородку
- обжариваем с каждой стороны по несколько минут до аппетитной корочки.
Приятного аппетита!
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