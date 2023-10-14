Домашняя арахисовая паста: рецепт, который выйдет с первого раза
Арахисовая паста – это вкусный продукт, который получается путем обжаривания арахиса, затем измельчается до получения гладкой кремообразной текстуры
Об этой вкусняхе рассказывает Эспрессо.
Какие ассоциации у вас вызывает арахисовая паста? Большинство знают этот продукт именно из фильмов об Америке – небольшие домики, белые заборы и завтрак с тостом, джемом и арахисом. Именно Соединенные Штаты являются родиной этого вкусного и насыщенного блюда.
Арахисовая паста очень полезна, содержит большое количество белка, ненасыщенных жиров, витамины группы Е и B, а также минералы и антиоксиданты. Однако важно учитывать, что арахис очень калорийный, поэтому его желательно потреблять в разумных количествах.
Классическая арахисовая паста
Ингредиенты:
- Арахис сырой очищенный – 400 г
- Соль или сахар – 0.5 ч. л. (зависит от того, хотите ли вы сладкую или соленую пасту)
Арахисовая паста. Рецепт приготовления пошагово:
- Если вы купили неочищенный арахис, тогда сначала вам необходимо его очистить. Затем хорошо промываем орехи и просушиваем бумажными полотенцами.
- Ставим на огонь сковороду и хорошо разогреваем. На среднем огне прожариваем орехи около 10 минут, перемешиваем редко. Арахис должен подрумяниться, но важно не пережарить его, иначе он станет слишком сухим и будет тяжело сбивать.
- Даем арахису остыть и перекладываем в чашу блендера. Добавляем щепотку соли или сахара и начинаем блендерить 4-10 минут. В процессе измельчения необходимо останавливать блендер и счищать арахис со стенок, чтобы процесс шел легче. Орешки понемногу будут выделять масло и смесь начнет приобретать кремовое состояние. Чем дольше вы будете сбивать, тем более однородной будет паста.
- Переложите готовую пасту в герметичную емкость и храните в холодильной. Приятного аппетита!
Фото: Freepik
Полезные советы, благодаря которым ваша арахисовая паста будет идеальной
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Сушите орехи самостоятельно, не покупайте уже готовые. На промышленных предприятиях его часто пережаривают. Из-за этого паста не приобретет кремообразную консистенцию, или будет иметь горчинку.
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Если вы все же передержали орехи, во время взбивания можете добавить 1-2 чайные ложки растительного масла.
- Вы можете сделать кранч-пасту (с кусочками арахиса). Перед взбиванием отложите около 100 г орешков в другую емкость и измельчите их вручную. Затем эти кусочки перемешайте с готовой пастой.
- Блендер лучше заполнять на 1/3 чаши. Именно такое количество будет оптимальным для того, чтобы не перегружать технику и орешки не прилипали сильно ко дну.
- Для того чтобы сделать сладкую арахисовую пасту еще более полезной, используйте не сахар, а мед.
Арахис является одним из распространенных аллергенов среди пищевых продуктов. Аллергия может быть очень серьезной и даже приводить к анафилактическому шоку, поэтому соблюдайте осторожность.
Фото: Freepik
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