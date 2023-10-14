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Домашняя арахисовая паста: рецепт, который выйдет с первого раза

14 октября, 2023 суббота
11:28
Арахисовая паста

Арахисовая паста – это вкусный продукт, который получается путем обжаривания арахиса, затем измельчается до получения гладкой кремообразной текстуры

Об этой вкусняхе рассказывает Эспрессо.

Какие ассоциации у вас вызывает арахисовая паста? Большинство знают этот продукт именно из фильмов об Америке – небольшие домики, белые заборы и завтрак с тостом, джемом и арахисом. Именно Соединенные Штаты являются родиной этого вкусного и насыщенного блюда.

Арахисовая паста очень полезна, содержит большое количество белка, ненасыщенных жиров, витамины группы Е и B, а также минералы и антиоксиданты. Однако важно учитывать, что арахис очень калорийный, поэтому его желательно потреблять в разумных количествах.

Классическая арахисовая паста

Ингредиенты:

  • Арахис сырой очищенный – 400 г
  • Соль или сахар – 0.5 ч. л. (зависит от того, хотите ли вы сладкую или соленую пасту)

Арахисовая паста. Рецепт приготовления пошагово:

  1. Если вы купили неочищенный арахис, тогда сначала вам необходимо его очистить. Затем хорошо промываем орехи и просушиваем бумажными полотенцами.
  2. Ставим на огонь сковороду и хорошо разогреваем. На среднем огне прожариваем орехи около 10 минут, перемешиваем редко. Арахис должен подрумяниться, но важно не пережарить его, иначе он станет слишком сухим и будет тяжело сбивать.
  3. Даем арахису остыть и перекладываем в чашу блендера. Добавляем щепотку соли или сахара и начинаем блендерить 4-10 минут. В процессе измельчения необходимо останавливать блендер и счищать арахис со стенок, чтобы процесс шел легче. Орешки понемногу будут выделять масло и смесь начнет приобретать кремовое состояние. Чем дольше вы будете сбивать, тем более однородной будет паста.
  4. Переложите готовую пасту в герметичную емкость и храните в холодильной. Приятного аппетита!

Фото: Freepik

Полезные советы, благодаря которым ваша арахисовая паста будет идеальной

  • Сушите орехи самостоятельно, не покупайте уже готовые. На промышленных предприятиях его часто пережаривают. Из-за этого паста не приобретет кремообразную консистенцию, или будет иметь горчинку.

  • Если вы все же передержали орехи, во время взбивания можете добавить 1-2 чайные ложки растительного масла.

  • Вы можете сделать кранч-пасту (с кусочками арахиса). Перед взбиванием отложите около 100 г орешков в другую емкость и измельчите их вручную. Затем эти кусочки перемешайте с готовой пастой.
  • Блендер лучше заполнять на 1/3 чаши. Именно такое количество будет оптимальным для того, чтобы не перегружать технику и орешки не прилипали сильно ко дну.
  • Для того чтобы сделать сладкую арахисовую пасту еще более полезной, используйте не сахар, а мед.

Арахис является одним из распространенных аллергенов среди пищевых продуктов. Аллергия может быть очень серьезной и даже приводить к анафилактическому шоку, поэтому соблюдайте осторожность.

Фото: Freepik

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