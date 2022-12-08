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Домашний майонез. Рецепт

8 декабря, 2022 четверг
14:51
Культура

Вкусный домашний майонез можно приготовить за несколько минут. Для этого запаситесь погружным блендером. Довольны будете не только вы, но и ваши гости. Ведь домашний майонез нужен для приготовления многих вкусных блюд

Ингредиенты для домашнего майонеза (порция +/- 250 г):

  • 200 мл рафинированного масла
  • 1 сырое яйцо
  • Половина чайной ложки соли
  • Одна чайная ложка сахара
  • Одна чайная ложка готовой горчицы
  • Одна столовая ложка уксуса (9%)
  • Один стакан холодной кипяченой воды

Рецепт приготовления домашнего майонеза:

  • С помощью соды и щеточки хорошо моем под проточной водой яйцо.
  • Вливаем в стакан растительное масло
  • Вылейте целое яйцо
  • Добавляем сахар/соль/горчицу
  • Добавляем воду и уксус
  • Аккуратно спускаем погружной блендер в чашу таким образом, чтобы желток яйца был под толкушкой.
  • Включаем блендер на полную мощность
  • Через несколько секунд мы видим, что из-под блендера выбивается эмульсия, которая заполняет все пространство нашего стакана.
  • Придерживаем рукой стакан, не выключая блендер, и медленно подводим блендер наверх, чтобы еще лучше взбилась вся плотность массы.
  • Вот и все – наш домашний майонез готов!
  • Перекладываем вкусняшку в баночку для хранения, срок которого – не более трех суток. Помните об этом!

Приятного тебе аппетита!

Общество
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