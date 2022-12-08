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Домашний майонез. Рецепт
Вкусный домашний майонез можно приготовить за несколько минут. Для этого запаситесь погружным блендером. Довольны будете не только вы, но и ваши гости. Ведь домашний майонез нужен для приготовления многих вкусных блюд
Ингредиенты для домашнего майонеза (порция +/- 250 г):
- 200 мл рафинированного масла
- 1 сырое яйцо
- Половина чайной ложки соли
- Одна чайная ложка сахара
- Одна чайная ложка готовой горчицы
- Одна столовая ложка уксуса (9%)
- Один стакан холодной кипяченой воды
Рецепт приготовления домашнего майонеза:
- С помощью соды и щеточки хорошо моем под проточной водой яйцо.
- Вливаем в стакан растительное масло
- Вылейте целое яйцо
- Добавляем сахар/соль/горчицу
- Добавляем воду и уксус
- Аккуратно спускаем погружной блендер в чашу таким образом, чтобы желток яйца был под толкушкой.
- Включаем блендер на полную мощность
- Через несколько секунд мы видим, что из-под блендера выбивается эмульсия, которая заполняет все пространство нашего стакана.
- Придерживаем рукой стакан, не выключая блендер, и медленно подводим блендер наверх, чтобы еще лучше взбилась вся плотность массы.
- Вот и все – наш домашний майонез готов!
- Перекладываем вкусняшку в баночку для хранения, срок которого – не более трех суток. Помните об этом!
Приятного тебе аппетита!
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