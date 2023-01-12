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Домашний классический рецепт "Тирамису"
"Тирамису" - это один из самых вкусных десертов, не требующий выпечки. О нем можно смело сказать: "Тает во рту!". Предлагаем домашний рецепт классического тирамису. Это очень простое в приготовлении блюдо
Тирамису – вкусняшка, которая не только подпитывает организм, но и бодрит, ведь сред его ингредиентов есть кофе
Ингредиенты (ориентировочно на 6 порций)
- 200 г печенья "Савоярди"
- 250 г "Маскарпоне"
- 2 яйца
- 75 г сахара
- 1 стакан крепкого кофе
- 1 столовая ложка коньяка
- 70 г какао-порошка
- Половина чайной ложки ванильного экстракта
Способ приготовления "Тирамису"
- Заранее достаем яйца и маскарпоне из холодильника, ведь для приготовления нашего десерта эти ингредиенты должны быть комнатной температуры
- Разбиваем яйца, тщательно отделяя желтки от белков.
- Переладываем желтки в миску и добавляем сахар.
- Взбиваем полученную смесь миксером до состояния светлой кремообразной массы
- Добавляем маскарпоне
- Взбиваем еще раз миксером до однородной массы, на этот раз на медленных оборотах
- Во второй миске на максимальной скорости взбиваем белки в плотную пену.
- Взбитые белки добавляем в миску с маскарпоне и взбитыми желтками.
- Добавляем ванильный экстракт.
- Перемешиваем лопаткой смесь до консистенции однородного крема аккуратными движениями снизу вверх, чтобы не повредить воздушную структуру
- Заранее завариваем и охлаждаем крепкий кофе или эспрессо
- Добавляем в охлажденный кофе коньяк
- Замачиваем наше печенье в кофе
- В кофе печенье держим не дольше пяти секунд
- В сосуд с высоким бортиком выкладываем печенье (как альтернатива – можно готовить порционно в креманках)
- Сверху выкладываем крем
- Далее снова выкладываем печенье
- Сверху покрываем все кремом
- Посыпаем наш десерт какао-порошком (желательно через сито)
- Ставим десерт в холодильник на три часа
- Достаем десерт из холодильника
- Нарезаем тирамису порционными кусочками
- Украшаем по вкусу ягодами, веточкой мяты и т.п.
- Подаем наш десерт к столу
Приятного вам аппетита!
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