Тирамису – вкусняшка, которая не только подпитывает организм, но и бодрит, ведь сред его ингредиентов есть кофе

Ингредиенты (ориентировочно на 6 порций)

200 г печенья "Савоярди"

250 г "Маскарпоне"

2 яйца

75 г сахара

1 стакан крепкого кофе

1 столовая ложка коньяка

70 г какао-порошка

Половина чайной ложки ванильного экстракта

Способ приготовления "Тирамису"

Заранее достаем яйца и маскарпоне из холодильника, ведь для приготовления нашего десерта эти ингредиенты должны быть комнатной температуры

Разбиваем яйца, тщательно отделяя желтки от белков.

Переладываем желтки в миску и добавляем сахар.

Взбиваем полученную смесь миксером до состояния светлой кремообразной массы

Добавляем маскарпоне

Взбиваем еще раз миксером до однородной массы, на этот раз на медленных оборотах

Во второй миске на максимальной скорости взбиваем белки в плотную пену.

Взбитые белки добавляем в миску с маскарпоне и взбитыми желтками.

Добавляем ванильный экстракт.

Перемешиваем лопаткой смесь до консистенции однородного крема аккуратными движениями снизу вверх, чтобы не повредить воздушную структуру

Заранее завариваем и охлаждаем крепкий кофе или эспрессо

Добавляем в охлажденный кофе коньяк

Замачиваем наше печенье в кофе

В кофе печенье держим не дольше пяти секунд

В сосуд с высоким бортиком выкладываем печенье (как альтернатива – можно готовить порционно в креманках)

Сверху выкладываем крем

Далее снова выкладываем печенье

Сверху покрываем все кремом

Посыпаем наш десерт какао-порошком (желательно через сито)

Ставим десерт в холодильник на три часа

Достаем десерт из холодильника

Нарезаем тирамису порционными кусочками

Украшаем по вкусу ягодами, веточкой мяты и т.п.

Подаем наш десерт к столу

Приятного вам аппетита!