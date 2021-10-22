Домашний Интернет на скорости 1000 Мбит/с от Сети Ланет

Для чего нужен гигабитный Интернет

Интернет на скорости 1000 Мбит/с расширяет возможности доступа к сети. Прежде всего гигабитное подключение позволит всей семьей одновременно работать, загружать фильмы, играть в игры, говорить по видеосвязи.

К тому же домашний Интернет со скоростью 1 Гбит/с даст возможность активно пользоваться облачными сервисами. Если вам требуется загрузить на облако «тяжелые» файлы, то сделать это быстро и удобно можно с помощью гигабитного доступа к сети.

Высокая скорость подключения ко Всемирной паутине также позволит прямиком из вашего дома заниматься киберспортом. Так, заядлым игроманам, которые хотят соревноваться с другими людьми в онлайн-играх и зарабатывать на этом, кроме мощной техники, нужен гигабитный Интернет.

Скоростной доступ к сети необходим, если вы дизайнер, программист, 3D-моделлер, видеомонтажер и вам нужно постоянно обмениваться крупными файлами. Бесперебойный скоростной Интернет поможет обеспечить качественное и быстрое выполнение работы и сэкономит много времени.



Какое оборудование нужно для проведения гигабитного Интернета

Оборудование для подключения гигабитного Интернета должно соответствовать следующим техническим требованиям:

адаптер/сетевая карта с поддержкой 1 Гбит/с;

поддерживающий гигабитную технологию роутер;

жесткий диск SSD.

Вдобавок нужно заменить интернет-кабель на восьмижильную витую пару. Также для перехода на гигабитную скорость на компьютере или ноутбуке должна быть операционная система не ниже Windows 7.



Гигабитный Интернет от провайдера Сеть Ланет

Сеть Ланет, по последним годовым данным международного сервиса nPerf, является самым быстрым украинским провайдером. К тому же компания является одним из тех провайдеров, которые подключают Интернет на скорости 1 Гбит/с в дома и квартиры украинцев. В Сети Ланет представлена выгодная тарифная линейка и можно одновременно с Интернетом провести телевидение. Клиентам этого провайдера доступна круглосуточная служба техподдержки, управление услугами через личный кабинет, возможность по оптимальной стоимости приобрести оборудование для подключения Интернета и много других преимуществ.

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