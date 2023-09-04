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Домашнее песочное печенье с орехами. Рецепт приготовления

4 сентября, 2023 понедельник
20:50

Если вы любите выпечку из песочного теста, тогда этот рецепт – это то лакомство, которое вы полюбите

Ингредиенты для песочного печенья:

  • сливочное масло – 250 г

  • пшеничная мука – 400 г

  • сахар – 150 г

  • одно яйцо

  • один яичный желток

  • молоко – одна столовая ложка

  • ванильный сахар – 10 г

  • разрыхлитель - 1 чайная ложка

Рецепт пісочного печива з горіхами

Пошаговый рецепт приготовления песочного печенья:

  • кладем размягченное сливочное масло в глубокую миску

  • добавляем пакетик ванильного сахара

  • добавляем сахар

  • взбиваем массу миксером

  • добавляем в тесто одно яйцо

  • продолжаем взбивать

  • добавляем в тесто разрыхлитель

  • добавляем постепенно муку

Рецепт пісочного печива з горіхами

Фото: из общедоступных источников

  • начинаем вымешивать тесто

  • готовое тесто кладем в пакет

  • убираем его в холодильник на сорок минут

  • тесто раскатываем в пласт толщиной в один сантиметр

  • с помощью формочки вырезаем печенье

  • выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой

  • смешиваем один желток со столовой ложкой молока

  • смазываем этой массой наше печенье

  • посыпаем предварительно поджаренными и измельченными орехами

  • выпекаем пятнадцать минут в разогретой до 190 градусов духовке

  • далее выкладываем печенье на решетку для охлаждения.

Приятного аппетита!

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