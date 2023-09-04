Домашнее песочное печенье с орехами. Рецепт приготовления
Если вы любите выпечку из песочного теста, тогда этот рецепт – это то лакомство, которое вы полюбите
Ингредиенты для песочного печенья:
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сливочное масло – 250 г
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пшеничная мука – 400 г
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сахар – 150 г
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одно яйцо
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один яичный желток
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молоко – одна столовая ложка
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ванильный сахар – 10 г
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разрыхлитель - 1 чайная ложка
Пошаговый рецепт приготовления песочного печенья:
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кладем размягченное сливочное масло в глубокую миску
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добавляем пакетик ванильного сахара
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добавляем сахар
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взбиваем массу миксером
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добавляем в тесто одно яйцо
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продолжаем взбивать
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добавляем в тесто разрыхлитель
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добавляем постепенно муку
Фото: из общедоступных источников
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начинаем вымешивать тесто
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готовое тесто кладем в пакет
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убираем его в холодильник на сорок минут
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тесто раскатываем в пласт толщиной в один сантиметр
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с помощью формочки вырезаем печенье
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выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой
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смешиваем один желток со столовой ложкой молока
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смазываем этой массой наше печенье
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посыпаем предварительно поджаренными и измельченными орехами
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выпекаем пятнадцать минут в разогретой до 190 градусов духовке
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далее выкладываем печенье на решетку для охлаждения.
Приятного аппетита!
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