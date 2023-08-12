Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Управления участковых офицеров полиции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Сергей Алешкин.

По его словам, после 24 февраля 2022 года полиция фиксировала уменьшение количества обращений по поводу домашнего насилия, что было вызвано объективными причинами. Но уже в этом году стражи порядка фиксируют увеличение количества таких случаев.

"Если будем сравнивать с прошлым годом, то этих случаев уже зафиксировано где-то на 40% больше. За полгода – это почти 145 тысяч", – проинформировал Алешкин.

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Он напомнил, что пострадавшим от домашнего насилия следует звонить на номер 102 - соответствующее заявление диспетчеры передают наряду полиции:

"Они сразу выезжают на вызов. В первую очередь – это прекратить домашнее насилие, и соответственно, фиксировать обстоятельства, заявления пострадавших. И после этого уже собираются материалы и определяется степень ответственности – либо административная, либо уголовная".

Кроме того, представитель Нацполиции отметил, что правоохранители имеют и такой рычаг влияния, как проведение оценки рисков на месте происшествия и применение к обидчику срочного запретительного предписания. По его словам, сотрудники полиции могут запретить обидчику приближаться к пострадавшим, а также немедленно убрать его с места, где произошло домашнее насилие.

"Это предписание полиция может применить на срок до 10 суток. За его нарушение наступает административная ответственность", - добавил начальник Управления участковых офицеров полиции.