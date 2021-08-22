Дома у жительницы Запорожья ежи лакомятся арбузами. Есть видео
Запорожская защитница животных Олеся Кулик держит дома десятерых ежей
По ее словам, питаются они совсем не тем, что показывают в рекламе и мультиках, передает Еспресо.TV .
"Конечно же, наши ежи едят правильную пищу и мы помним, что сказки и реклама соков - немножко фантазеры. Поэтому ни молока, никаких яблочек и грибов на иголочки ежам не нужны", - приводит слова зоозащитницы запорожский портал Индустриалка .
"Основа рациона дикого ежа - это насекомые, улитки, змеи, и растения при необходимости", - пояснила Олеся Кулик.
"Если еж пришел к вам в гости, можно угостить качественным собачьим кормом, насекомыми, куриными субпродуктами", - подытожила защитница животных.
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