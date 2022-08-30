Дома, школы, детсады: ОПУ назвал количество восстановленных после разрушений гражданских объектов на освобожденных территориях
Идет восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях
В Офисе президента Украины сообщили о положении дел с восстановлением пострадавшей от рук оккупантов инфраструктуры.
Запорожская область, восстановлено:
• 1020 объектов ЖКХ;
• 79 многоэтажек;
• 21 частный дом;
• 1 школу;
• 1 садик.
Всего разрушено – 3 840 объектов.
Николаевская область, восстановлено:
• 1344 объекта ЖКХ;
• 134 частных дома.
Всего разрушено – 6 058 объектов.
Харьковская область, восстановлено:
• 108 многоэтажек;
• 7 детских садов и школ;
• 4 объекта ЖКХ;
• 2 административных здания;
• 2 заведения здравоохранения;
• 1 заведение высшего образования.
Всего разрушено – 10 794 объекта.
- Напомним, депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко заявил , что проще вывезти людей с линии фронта, чем ремонтировать инфраструктуру до следующего обстрела.
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