В Офисе президента Украины сообщили о положении дел с восстановлением пострадавшей от рук оккупантов инфраструктуры.

Запорожская область, восстановлено:

• 1020 объектов ЖКХ;

• 79 многоэтажек;

• 21 частный дом;

• 1 школу;

• 1 садик.

Всего разрушено – 3 840 объектов.

Николаевская область, восстановлено:

• 1344 объекта ЖКХ;

• 134 частных дома.

Всего разрушено – 6 058 объектов.

Харьковская область, восстановлено:

• 108 многоэтажек;

• 7 детских садов и школ;

• 4 объекта ЖКХ;

• 2 административных здания;

• 2 заведения здравоохранения;

• 1 заведение высшего образования.

Всего разрушено – 10 794 объекта.

Напомним, депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко заявил , что проще вывезти людей с линии фронта, чем ремонтировать инфраструктуру до следующего обстрела.

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