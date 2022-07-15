Дома культуры и быта в Виннице, в которые попали российские ракеты, снесут, - ОП
Дом культуры и дом быта в Виннице, поврежденные из-за российских обстрелов, восстановлению не подлежат
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"По разрушениям, нанесенным российскими ракетами - Дом культуры будет снесен, он не подлежит восстановлению, здание дома быта - также. В кратчайшие сроки будем восстанавливать пострадавшее из-за ракетной атаки жилье. Здесь будут заменены окна, стеклопакеты уже начали изготавливать", - сказал Тимошенко.
Заместитель главы ОП находится в Виннице. По его словам, в настоящее время завершается обследование места трагедии. Он посетил больницу и добавил, что в медучреждениях Винницы медикаментов и необходимых средств достаточно.
"Медицинские учреждения Винницы справляются, борются за каждую жизнь. Медикаментов и всех необходимых средств достаточно. Врачи знают, что в случае необходимости к ним на помощь приедут специалисты из других городов и областей, но пока такой необходимости нет", - отметил Кирилл Тимошенко.
Также представители Офиса президента проверили состояние укрытий в городе и заявили, что "некоторые из них в ужасном состоянии".
По состоянию на 18 часов 15 июля, по данным президента, в Виннице – 23 погибших, трое из них – дети. 197 пострадавших обратились за помощью. 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести.
- Утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по гражданским объектам в Виннице. По состоянию на 20:00 было известно о 23 погибших в результате ракетного удара, из которых трое – дети.
- После ракетных обстрелов Россией Винницы в городе задержали несколько десятков человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.05
Покупка 36.05Продажа 36.83
-
EUR
Покупка 35.83Продажа 36.84
- Актуальное
- Важное