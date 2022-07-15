Дома культуры и быта в Виннице, в которые попали российские ракеты, снесут, - ОП

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"По разрушениям, нанесенным российскими ракетами - Дом культуры будет снесен, он не подлежит восстановлению, здание дома быта - также. В кратчайшие сроки будем восстанавливать пострадавшее из-за ракетной атаки жилье. Здесь будут заменены окна, стеклопакеты уже начали изготавливать", - сказал Тимошенко.

Заместитель главы ОП находится в Виннице. По его словам, в настоящее время завершается обследование места трагедии. Он посетил больницу и добавил, что в медучреждениях Винницы медикаментов и необходимых средств достаточно.

"Медицинские учреждения Винницы справляются, борются за каждую жизнь. Медикаментов и всех необходимых средств достаточно. Врачи знают, что в случае необходимости к ним на помощь приедут специалисты из других городов и областей, но пока такой необходимости нет", - отметил Кирилл Тимошенко.

Также представители Офиса президента проверили состояние укрытий в городе и заявили, что "некоторые из них в ужасном состоянии".

По состоянию на 18 часов 15 июля, по данным президента, в Виннице – 23 погибших, трое из них – дети. 197 пострадавших обратились за помощью. 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести.

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