"Дом" - телеканал с колоссальными бюджетами и мизерными просмотрами, - расследование журналистов "Еспресо"

Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала "Еспресо" специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким".

Когда говорят о прошлом Владимира Зеленского, то преимущественно вспоминают ему карьеру комика. Но забывают, что это также успешный медиа-бизнесмен, топ-менеджер телеканала "Интер". Пять лет назад с друзьями даже свой телеканал запустил - так и назывался "Квартал". Правда, это был развлекательный проект и входил в медиа-группу 1+1. Но олигархи - союзники непостоянные, предали уже не одного. Похоже, Зеленский дозрел до своей газеты "Правда" - солидной, влиятельной, а главное - верной.

1 марта 2021 года начал свою работу телеканал "Дом". Его задачей определено вещание на оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым для противодействия информационному влиянию агрессора.

Именно этим фактом власть объясняла то, что вопреки закону - телеканал почти полностью русскоязычный. Хотя еще годом ранее заявляли: половину вещания будут вести на украинском. Однако, не сложилось.

Появление этого телеканала Зеленский анонсировал лично - и еще до того, как был избран президентом.

"Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он вещал бы на территорию Крыма, Донецка и Луганска, на территорию Европы, США и Израиля. Который показывал бы прагматично и правильно реальные новости, реальную жизнь в Украине, что у нас происходит. Мы бы говорили о том, что, ребята, вас обманули", - заявлял Владимир Зеленский

Это одно из тех реликтовых обещаний, которое Зеленский таки выполнил. Телеканал действительно запустили. Правда, о "мощном канале" мы еще поговорим. И о колоссальных бюджетах, и о мизерных просмотрах. Но в целом - святое это дело: вызволять из информационного плена украинцев. Только, к сожалению, все это больше похоже просто на занавес, если ее приоткрыть - там рояль.

"Это недопустимо, это говорит о том, что люди, управляющие этим телеканалом, они не понимают, что такое противодействие российской информационной агрессии, они абсолютно некомпетентны, непрофессиональны, плюс у них достаточно много денег, чтобы просто впустую тратить их на рекламные кампании во Львове, в Черновцах, Ивано-Франковске, в Киеве, в любом из украинском городов", - пояснил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Что же такого хотят рассказать на телеканале "Дом" украинцам - за их же деньги, что они не могут узнать из десятков других телеканалов? Что такое эксклюзивное приготовили на русскоязычном канале для жителей украиноязычных Нежина и Коломыи, Золотоноши и Жовквы, Пирятин и Бучача? К сожалению, мы не смогли услышать объяснения шеф-редактора телеканала "Дом" Алексея Мацуки. Он отказался общаться.

Верить в то, что агрессивная рекламная кампания - банальный распил наших денег не хочется. Поэтому остановимся на более благородной версии, которую продвигают приближенные к Банковой политтехнологи. Мол, жители Донбасса - это не только те, что остались на оккупированных территориях, но миллионы вынужденных переселенцев, которые рассеяны по всей Украине. Вот для них и рекламируют. Только почему-то медиа-эксперты в такую легенду не верят.

"Это выглядит, как выстрелы по воробьям из большой пушки. Я думаю, что с переселенцами нужно коммуницировать более точечно, при том, что уже диджитал развит и он позволяет это", - пояснила директор ОО "Детектор медиа" Галина Петренко.

"Было желание четкое получить свой телеканал, свой, русскоязычный, чтобы, закрыв каналы Медведчука, держать, так сказать электорат востока и юга под себя, и это совершенно типичный пропагандистской канал, сделанный в худших традициях под красивой оберткой. Чтоб это был канал на государственные деньги, чтоб за деньги налогоплательщиков, за деньги людей пиарилась власть по всей стране, зашли во все сети", - считает народный депутат Виктория Сюмар.

Но дело в том, что задекларированная цель телеканала "Дом" - не Украина, так же как миссия "Голоса Америки" - не США, а "Немецкой волны" - не ФРГ.

"В хороших демократия нет такой практики, та же Америка, которая очень славится своим отстаиванием свободы слова, внутри страны у нее независимые частные вещатели, а "Голос Америки" вещает исключительно на заграницу." - добавила Галина Петренко

В соответствии со статьей 501 Закона Смита-Мундта 1948 года "Голосу Америки" запрещено транслировать свои передачи для американских граждан. Цель - защитить американское общество от пропаганды собственного правительства.

Еще один известный вещатель - "Радио Свобода", транслируется в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, но не в США. В течение первых двух десятилетий деятельности работу "Радио Свобода" вообще контролировало ЦРУ - эта спецслужба работает преимущественно за рубежом.

И вообще в США финансирование всех радио- и телепроектов, входящих в Правительственного бюро по международному вещанию осуществляется из федерального бюджета по статье "расходы на внешнеполитическую деятельность".

А что в Европе? Финансирование "Deutsche Welle", в отличие от других немецких вещателей, осуществляется из федерального бюджета, а не абонентской платы.

"BBC World Service Radio" финансируется на средства Министерства иностранных дел, зато спутниковый телеканал "BBC World News" финансируется за счет подписки и доходов от рекламы.

Во Франции деятельность иностранных телеканалов TV5 MONDE и France 24, а также Международного французского радио тоже финансируется правительством.

В Японии иновещатели получают финансовую поддержку правительства, тогда как внутригосударственные - исключительно за счет абонентской платы.

Даже отвратительная Russia Today - работает за границу. Для обмана самих россиян - существуют другие телеканалы. Да, Донбасс и Крым для Украины не то же самое, что Украина или Грузия для США. Поэтому "Дом" - это не классическое иновещание. Но только де-юре. Поскольку де-факто американцу легче прилететь в Тбилиси, чем украинцу в Донецк. Наконец, мы живем не в иллюзиях, а в реальном мире и должны понимать: информационная деоккупация предполагает и психологические спецоперации, в том числе пропаганду, как ответ на активные действия врага. Ведь жители этих территорий не субъектны, они в плену. Такие меры запрещены внутри свободной страны. Поэтому в США для внутренних преступников существует ФБР, а для внешних угроз - ЦРУ. Телеканал "Дом" должен быть неким информационным ЦРУ, потому что даже создавался на платформе иновещания - то есть вещания для иностранцев. Но почему-то все больше напоминает даже не ФБР, а какую-то лейб-гвардию президента.

В 2015-2020 годах для зарубежного зрителя работал телеканал под брендом UATV. Существовало пять редакций: на русском, украинском, английском, арабском и крымскотатарском языках.

И именно на его базе впоследствии был телеканал "Дом" для оккупированных территорий и тот же UATV, который впрочем не создает оригинального продукта, а просто ретранслирует "Дом".

Журналист Вадим Коробенко до сих пор удивляется: зачем уничтожили украинский голос в мире? Он пришел на UATV сразу с фронта и потому как никто понимал: если площадь поражения "Смерч" и "Ураган" сотни километров, то информационного оружия - весь мир. Что его особенно удивило: в первую руку зеленая власть взялась закрывать именно военные проекты, где и работал журналист.

"Другие программы, где там, ну не знаю, о каких-то национальных блюдах, или обычаях, или культуре, или природе, они выходили. Программы об украинской армии, о победах украинского оружия над российским агрессором были сняты с эфира. Всем предложено остаться на новостях, мне, в том числе, назвали, в принципе, сохранение той зарплаты, которая была на тот момент, назвали, какая должна быть политика партии, извините. И я для себя принял решение, что я не буду продолжать сотрудничество с каналом UATV, который теперь называется прекрасным словом, таким как выстрел или слово fuck, называется канал "Дом", - рассказал журналист Вадим Коробенко.

Новая команда видела себе этот телеканал по-другому. Но почему иногда их очки будто взаймы взяты у российской пропаганды? Разве вот такую - фейковую Украину, надо показывать оккупированным украинцам?

"Там очень много фрагментов в этом сюжете сделаны именно по лекалам российской пропаганды + там демонстрировался видеоряд акции протеста, которая была на Банковой, и при этом диктор за кадром говорил, что это люди, которые исповедуют нацизм", - рассказал активист Сергей Стерненко.

Но если Украину захватили неонацисты, то чтобы сообщить это жителям Донбасса - не обязательно тратить сотни миллионов на телеканал "Дом". Можно просто Russia Today ретранслировать. Сюжет о нацистах, после скандала, удалили. Но уже нанесенный вред - гораздо больше, чем этот грубо склёпаный фейк.

Таким образом на самом деле телеканал "Дом" выступил не столько против конкретных даже акций протеста, а вообще против реализации гражданами права на протест, показывая, что протест якобы - это априори и исключительно негативное явление.

А может и в этом также специфическая миссия телеканала "Дом": ретранслировать страхи, комплексы и влажные мечты кого-то на Банковой? Не просто же так, целая пресс-секретарша президента Юлия Мендель имела собственную программу на этом телеканале. А вот помочь президенту побороться за рейтинги этого телеканала - вряд ли получится.

Youtube-канал "Дом" имеет 135 тыс. подписчиков, однако среднее количество просмотров собственных информационных передач колеблется в пределах 3-6 тыс. просмотров.

Если взять бюджет телеканала "Дом" и UATV на этот год - 298 миллионов - и разделить на количество подписчиков - 135 тысяч, то один зритель стоит украинцам - 2 207 гривен.

Минимальная пенсия в Украине - 1 854 грн, минимальный прожиточный минимум - 2 294 грн.

Конечно, интересно было бы узнать - сколько активных зрителей, сколько времени они смотрят, откуда они - из оккупированного Донбасса или свободной Украины? А особенно интересно - сколько зрителей в телевизоре, какая доля. Эту информацию могут дать только менеджеры "Дома". Но шеф-редактор Мацука говорит, что не будет говорить с нами, обижен.

Вообще-то, в цивилизованном мире оппозиция никогда не хвалит, она в принципе существует для другого. Но вопрос - для чего существует "Дом" интересует также Ленура Ислямова. В прошлом - крымский бизнесмен, владелец телеканала ATR. До аннексии полуострова - единственный проукраинский канал. Недавно к нему приезжали друзья из Крыма и Ленур, как профессиональный медийщик, поинтересовался - а как там разрекламированный властью "Дом"?

На канале АТР сейчас работает полторы сотни сотрудников. Многие из них ходят под уголовными делами в Российской Федерации, некоторые отсидели в тюрьме за свои репортажи. И пока "Дом" получает миллионы на закупки советского киношлака 50-80 годов, АТР перманентно блокируют государственную поддержку.

"И вот на сегодняшний день мы не знаем, когда мы сможем заплатить за спутник, мы не знаем, когда мы оплатим за аренду, мы в подвешенном состоянии. Из нас какой-то оппозиционный телеканал делают, из нас постоянно каких-то врагов лепят, зачем? Вместо того, чтобы направлять информационные орудия наши в сторону Крыма, в сторону Путина, чтобы мы боролись с Путиным", - пояснил генеральный директор канала "АТР" Ленур Ислямов.

Парадокс, но команда, которая благодаря медиа-технологиям сделала Зеленского президентом - так легко потеряла свою профпригодность. Не только эффективного контрнаступления на агрессора организовать не могут, даже своего хозяина не защищают. Их продукт точно не поможет Зеленскому победить во второй раз. Пока же, впервые со времен Януковича, в Украине заявили о возобновлении цензуры, пропаганды и запугивания журналистов. Делают это разные люди, с разными политическими симпатиями.

18 октября ведущая еженедельной политической программы "Обратный отсчет" на канале "Общественный" Мирослава Барчук заявила о давлении и ультиматуме со стороны Офиса президента.

Это не первое такое заявление. Ранее о возвращении практики "темников" заявила медиа-эксперт Наталья Лигачева. Это специальные указания журналистам как и что освещать, которые ввели еще когда Медведчук был главой Администрации президента Кучмы.

О том, что власть через бойкот и отзыв своих представителей на эфиры давит на журналистов заявил и Савик Шустер.

Также, Николай Княжицкий летом заявил, что Владимир Зеленский дал команду преследовать инвестора "Эспрессо" Константина Жеваго, чтобы тот отдал телеканал власти.

"В апреле 2019 года Зеленский, тогда еще кандидат в президенты, должен был быть на теледебатах, которые организовал общественный вещатель. Тогда дебаты вела Мирослава Барчук. Зеленский проигнорировал закон и не пришел в студию общественного вещателя. Он устроил свое шоу на стадионе. В конце концов, ничего удивительного, комику нужен хайп, он его получил", - заявила политический аналитик Ольга Попович

Но уже два года Зеленский - президент. Только так и не понял, что в Украине нет государственного телевидения, а Общественное, как говорил один классик - "ничего вам, господин президент, не должно". Украинцам - да, вам - нет. И телеканал "Дом" не ваш официант. Совсем не смешно, а скорее страшно, когда глава государства хочет иметь свою газету "Правда" или "Фелькишер беобахтер". Бойтесь больших комплексов маленьких людей.