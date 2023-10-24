Дом Шария в Испании забросали коктейлями Молотова, - СМИ
СМИ сообщают, что утром 23 октября неизвестные забросали дом блоггера Анатолия Шария в испанском городке Рода де Бара коктейлями Молотова
Об этом пишет ElDiario.es .
Отмечается, что нападение с применением коктейлей Молотова произошло после того, как Шарий опубликовал в октябре так называемое "расследование" о наркотиках в Украине.
По словам самого Шария, после этой публикации ему и его семье в соцсетях и на телефон начали поступать угрозы убийством. Блогер утверждает, что в одной угрозе было сказано, что неизвестный "кинет коктейль Молотова в окно его ребенка".
Что известно о деле Шария
16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса – "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" и вызвала его на допрос 22 февраля. Также СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск.
В тот же день стражи порядка провели следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".
17 февраля Анатолий Шарий сообщил , что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а потому повестка не считается врученной.
22 февраля 2021 года Шарий не пришел в СБУ на допрос как подозреваемый.
Следователи установили, что он вредил нацбезопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтвердили ряд профессиональных исследований, согласно которым его интервью и выступления содержат подрывную деятельность против Украины.
25 марта 2022 активисты нашли Анатолия Шария в Испании.
4 мая в Испании задержали пророссийского блогера Шария , подозреваемого в госизмене.
5 мая суд запретил Шарию покидать Испанию, отозвал паспорт, и обязал блогера дважды в месяц являться в ближайший до его помещения суд.
В июле Шарию сообщили о подозрении в государственной измене за работу на российскую пропаганду из Испании.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное