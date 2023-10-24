Дом Шария в Испании забросали коктейлями Молотова, - СМИ

Об этом пишет ElDiario.es .

Отмечается, что нападение с применением коктейлей Молотова произошло после того, как Шарий опубликовал в октябре так называемое "расследование" о наркотиках в Украине.

По словам самого Шария, после этой публикации ему и его семье в соцсетях и на телефон начали поступать угрозы убийством. Блогер утверждает, что в одной угрозе было сказано, что неизвестный "кинет коктейль Молотова в окно его ребенка".