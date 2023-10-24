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Дом Шария в Испании забросали коктейлями Молотова, - СМИ

24 октября, 2023 вторник
17:05
Мир

СМИ сообщают, что утром 23 октября неизвестные забросали дом блоггера Анатолия Шария в испанском городке Рода де Бара коктейлями Молотова

Об этом пишет ElDiario.es .

Отмечается, что нападение с применением коктейлей Молотова произошло после того, как Шарий опубликовал в октябре так называемое "расследование" о наркотиках в Украине.

По словам самого Шария, после этой публикации ему и его семье в соцсетях и на телефон начали поступать угрозы убийством. Блогер утверждает, что в одной угрозе было сказано, что неизвестный "кинет коктейль Молотова в окно его ребенка".

Что известно о деле Шария

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса – "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" и вызвала его на допрос 22 февраля. Также СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск.

В тот же день стражи порядка провели следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий сообщил , что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а потому повестка не считается врученной.

22 февраля 2021 года Шарий не пришел в СБУ на допрос как подозреваемый.

Следователи установили, что он вредил нацбезопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтвердили ряд профессиональных исследований, согласно которым его интервью и выступления содержат подрывную деятельность против Украины.

25 марта 2022 активисты нашли Анатолия Шария в Испании.

4 мая в Испании задержали пророссийского блогера Шария , подозреваемого в госизмене.

5 мая суд запретил Шарию покидать Испанию, отозвал паспорт, и обязал блогера дважды в месяц являться в ближайший до его помещения суд.

В июле Шарию сообщили о подозрении в государственной измене за работу на российскую пропаганду из Испании.

Испания
Анатолий Шарий
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