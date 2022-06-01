Об этом пишет Reuters.

Убежище Санты Клауса в холме, высотой около 50 м, выдерживает бомбардировку, химическую или ядерную атаку и может вместить до 3600 человек.

В нем есть кемпинговые кровати, аптечки и даже оборудование, чтобы прорыть туннель на поверхность, если конструкция рухнет. Отдельная скважина обеспечивает воду, хотя людям нужно приносить еду.

Отмечается, что вопрос подготовки бомбоубежищ в Финляндии актуализировался после начала войны в Украине и принятия финским правительством решения о вступлении в НАТО.

Убежище Санта-Клауса является одним из около 50 000, построенных после того, как северная страна пережила две войны с Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Напомним, Финляндия разместит американские истребители у Полярного круга. Власть страны подписала соглашение с американской компанией Lockheed Martin о приобретении 64 истребителей F-35A.

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