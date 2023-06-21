"Дом с насекомыми" Марии Станиславской включили в Госреестр недвижимых достопримечательностей Украины
В столице внесли в недвижимые памятники Украины дом писательницы и переводчицы Марии Станиславской, который имеет фасадную декорацию в виде рельефных изображений насекомых
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
"МКИП внесло доходный дом Марии Станиславской по адресу: г. Киев, улица Владимирская, 93, охранный №3192-Кв в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории памятника архитектуры местного значения", - пишет пресс-служба.
Киевская городская военная администрация должна сообщить владельцу здания или его представителю о том, что памятник вошел в Госреестр, и в течение этого года, но не позднее чем через 6 месяцев после окончания/отмены военного положения в Украине, обеспечить приведение учетной документации.
Город должен разработать и утвердить научно-проектную документацию о границах и режимах использования памятника, а также техническую документацию по землеустройству для определения территории культурного наследия.
Справочно. "Дом с насекомыми" Марии Станиславской - историческое здание в Киеве на Владимирской улице, 93, построенное в 1893 году. Обладает уникальной фасадной декорацией в виде рельефных изображений насекомых. Дом принадлежал Марии Станиславской, которая была писательницей и переводчицей. Он является памятником архитектуры местного значения и сейчас находится под угрозой уничтожения из-за незаконного строительства рядом.
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