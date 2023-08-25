Дом, отель и автомобили: активы коллаборанта Сальдо передали Украине
Основные активы коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери взыскали в доход Фонда государственного имущества
Об этом сообщило Министерство экономики.
"Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а затем приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Речь идет:
- три земельных участка;
- отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;
- апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;
- два паркоместа в Ореанде (Ялта);
- трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;
- здание на 236,7 кв. м в Херсоне;
- три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м) и Херсоне (36,8 кв. м);
- автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;
- 99,86% ЧАО "Каштан" (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) – оформлено на бывшую жену Сальдо;
- 30% ЧАО "Дельта Сервис" (транспортная компания) – оформлено на бывшую жену Сальдо;
- 55,56% ООО "Бебко-Авто" (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) – записано на дочь Сальдо;
- 40% ООО "Конка" (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) – записано на дочь Сальдо.
Справочно. Владимир Сальдо – экс-городской глава Херсона, бывший нардеп Верховной Рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ Сальдо перешел на сторону окупантов. В июне 2022 года он заявил, что получил российское гражданство, а в октябре стал "и.о. губернатора Херсонской области".
- 26 апреля 2022 года в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание , на котором представили так называемого главы Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "главы" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
- По состоянию на 11 июня 2022 года в оккупированном Херсоне из 250 тыс. человек российское гражданство приняло 24 человека, в том числе экс-мэр Владимир Сальдо.
- 14 июня 2022 года Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", которая признана пророссийской.
- 2 августа 2022 года управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило список подсанкционных лиц, в списке есть Владимир Сальдо.
- 28 сентября 2022 года СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе Пушилин, Сальдо и Стремоусов.
- Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил , что российские террористы планируют вернуться в Херсон в 2023 году.
- 14 апреля Министерство юстиции Украины подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применении санкций и конфискации активов гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо.
- Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо смог открыть компанию в Великобритании, несмотря на введенные санкции против него.
- 9 мая Высший антикоррупционный суд конфисковал состояние коллаборанта Владимира Сальдо, среди которых гостиница, трехэтажка и квартиры в ряде регионов Украины.
- Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо совещался с так называемыми силовиками по поводу того, как противодействовать партизанам на временно оккупированных территориях Украины.
- 17 мая Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу Министерства юстиции по конфискации активов бывшего нардепа, мэра Херсона и коллаборанта Владимира Сальдо.
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