Дом, отель и автомобили: активы коллаборанта Сальдо передали Украине

Об этом сообщило Министерство экономики.

"Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а затем приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Речь идет:

три земельных участка;

отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;

апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;

два паркоместа в Ореанде (Ялта);

трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;

здание на 236,7 кв. м в Херсоне;

три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м) и Херсоне (36,8 кв. м);

автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;

99,86% ЧАО "Каштан" (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) – оформлено на бывшую жену Сальдо;

30% ЧАО "Дельта Сервис" (транспортная компания) – оформлено на бывшую жену Сальдо;

55,56% ООО "Бебко-Авто" (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) – записано на дочь Сальдо;

40% ООО "Конка" (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) – записано на дочь Сальдо.

Справочно. Владимир Сальдо – экс-городской глава Херсона, бывший нардеп Верховной Рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ Сальдо перешел на сторону окупантов. В июне 2022 года он заявил, что получил российское гражданство, а в октябре стал "и.о. губернатора Херсонской области".