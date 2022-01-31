Дом моды Dolce & Gabbana прекратит использование натурального меха в этом году

Об этом сказал глава группы по коммуникациям и маркетингу в D&G Федели Узаи, передает Vogue Business.



По его словам, система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую следует пропагандировать и поощрять.



"Мы будем интегрировать инновационные материалы в наши коллекции и развивать экологически безопасные производственные процессы, сохраняя рабочие места и ноу-хау ремесленников… Более устойчивое будущее не может предусматривать использование меха животных", - добавил Федели Узаи.



Такое решение Dolce&Gabbana одобрили международные зоозащитные организации.

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