Дом моды Dolce & Gabbana прекратит использование натурального меха в этом году
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana заявил, что в 2022 году будет использовать альтернативные материалы вместо натурального меха
Об этом сказал глава группы по коммуникациям и маркетингу в D&G Федели Узаи, передает Vogue Business.
По его словам, система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую следует пропагандировать и поощрять.
"Мы будем интегрировать инновационные материалы в наши коллекции и развивать экологически безопасные производственные процессы, сохраняя рабочие места и ноу-хау ремесленников… Более устойчивое будущее не может предусматривать использование меха животных", - добавил Федели Узаи.
Такое решение Dolce&Gabbana одобрили международные зоозащитные организации.
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