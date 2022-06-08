Об этом сообщили в Музее победы Украины .

"Аукционный дом при поддержке Благотворительного фонда Сергея Притулы проводит аукцион коллекции картин современных украинских художников на мотивы русско-украинской войны. 100% вырученных средств будут перечислены на счета Благотворительного фонда Сергея Притулы для закупки 50 БПЛА "Валькирия" украинского производства. Новые владельцы участниками международных выставок и создания Музея Победы Украины", - говорится в заявлении.

Ацукцион продлится 8-15 июня на платформе аукционного дома "Дукат". Все картины – подарки художников, их семей или коллекционеров, что позволяет перечислить все деньги на помощь военным на Востоке и на юге Украины.

В аукционе может принять участие любой, предложив стоимость картин или картины. Аукционный дом готов продать всю коллекцию одному человеку.

Работы специально собрали дом "Дукат", коллекционеры Дарья Добриан и Игорь Понамарчук. Минимальная оцененная стоимость всей коллекции составляет $300 тыс. Под каждой работ на сайте указана стартовая цена торгов. Правила аукциона можно прочитать здесь .

Вечером 15 июня в прямом эфире состоится финал аукциона в прямом эфире. Победителей объявят в соцсетях Сергея Притулы и его благотворительного фонда .

"Некоторые работы из коллекции были созданы за считанные дни до начала полномасштабного наступления россии или написаны в первые дни под влиянием трагических событий. Владислав Шерешевский закончил свое полотно Smoke on the water за день до потопления крейсера "Москва". Свежая картина Матвея Вайсберга" ВСУ "окончена буквально за пару недель до аукциона", - отметили в музее.

На аукцион выставят следующие картины:

Smoke on the water Владислава Шерезевского (2022 год);

"Морской бой" Павла Макова (2016 год);

"Тревожное путешествие" Александра Ройтбурда (2018 год);

"ВыПерДос" Леся Подеревянского (2019 год);

"Ангел ВСУ" Матвея Вайсберга (2022 год);

In borsch we trust Елены Грозовской (2022 год);

"Чаша" (из серии "Сила памяти") Екатерины Лесной (2022 год);

"Концерт в аду" Александра Сая (2022 год);

"Конструктор" Якова Гнездовского (1967 год);

"Воздушная тревога" Сергея Захарова (2022 год).

5 мая на благотворительном аукционе продали за $500 тыс. картину Марии Примаченко "Цветки выросли у четвертого энергоблока", которая уцелела в разрушенном россиянами музее. Деньги передали в ВСУ.

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