Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она считает, что соглашение является "самым безопасным, лучшим и быстрым способом экспорта зерна".

"Мы также ценим усилия, действительно большие и долговременные усилия ООН и Турции по подготовке этого соглашения. В конце концов именно Россия превратила в оружие вопрос питания в разгар глобального кризиса продовольственной безопасности. И мы считаем, что мы и другие страны должны заставить Россию выполнить это договоренность", – заявила госпожа посол.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что в Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет никаких неприемлемых условий, которые навязывала Россия.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

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