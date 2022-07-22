Должны заставить Россию выполнить это соглашение – США прокомментировали договоренность об экспорте украинского зерна
В США приветствуют подписание соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна и вместе с другими странами будут следить за выполнением Россией этих договоренностей
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Она считает, что соглашение является "самым безопасным, лучшим и быстрым способом экспорта зерна".
"Мы также ценим усилия, действительно большие и долговременные усилия ООН и Турции по подготовке этого соглашения. В конце концов именно Россия превратила в оружие вопрос питания в разгар глобального кризиса продовольственной безопасности. И мы считаем, что мы и другие страны должны заставить Россию выполнить это договоренность", – заявила госпожа посол.
- Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что в Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет никаких неприемлемых условий, которые навязывала Россия.
- 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.
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